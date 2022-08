Vrienden kammen omgeving uit op zoek naar een spoor van vermiste Isabelle (45) in Mol

Verschillende mensen zijn de afgelopen dagen al in Mol op zoek gegaan naar een spoor van Isabelle Barbier. De 45-jarige vrouw uit Mol is sinds dinsdag vermist.

Isabelle Barbier werd voor het laatst gezien op dinsdag 16 augustus omstreeks 19u in Mol-Ginderbuiten. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. Ook haar wagen, een witte Opel Corsa met een zwart dak en nummerplaat 1-UCC-344, is voorlopig nog niet gevonden.

De politie Balen-Dessel-Mol verspreidde een opsporingsbericht en is nog altijd op zoek naar haar. Vrienden, buren en andere mensen uit haar omgeving hebben de afgelopen dagen ook al verschillende locaties in de buurt afgezocht naar een spoor.

© Tommy Maes

Zaterdagvoormiddag vond er een zoekactie plaats aan de Miramar-plas in Mol en in de namiddag kwamen ook verschillende mensen samen aan de lokale basisschool van Ginderbuiten in verband met een zoekactie. “We zijn ongerust en willen daarom mee helpen zoeken naar Isabelle”, vertellen enkele vriendinnen van Isabelle.

“De afgelopen dagen hebben we al op verschillende plaatsen rondgereden of we ergens haar wagen zagen staan. Ook vandaag gaan we nog zoeken. In ieder geval volgen we de richtlijnen die de politie ons meegaf. Zodra we haar auto vinden, moeten we meteen de politie contacteren en verder afstand houden.”

Isabelle Barbier is sinds dinsdag vermist. Mogelijk verplaatst ze zich met haar wagen. — © BELGA

Isabelle Barbier is mager en ongeveer 1m58 lang. Ze heeft lang donker haar. Ook heeft ze medische zorgen nodig.

Hebt u meer informatie? Laat het de politie weten via dit tipformulier of het gratis nummer 0800/30 300. Voor getuigenissen vanuit het buitenland, gelieve het nummer 0032 2 554 44 88 te gebruiken. ( Tommy Maes)