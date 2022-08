Zeker vijftien doden na moessonregens in India

Bij overstromingen en aardverschuivingen na moessonregens zijn in het noorden van India, in de uitlopers van het Himalayagebergte, zeker vijftien mensen om het leven gekomen. Dat hebben de autoriteiten zaterdag aangekondigd.

De slachtoffers vielen in de deelstaat Himachal Pradesh. In het district Mandi sleurde het water twee huizen mee en kwamen acht mensen om het leven. Elders in de deelstaat stierven nog zeven mensen.

© AP

Overstromingen en aardverschuivingen komen regelmatig voor in India tijdens het moessonseizoen, van juni tot september. Volgens experts komen ze door de klimaatverandering vaker voor en worden ze ernstiger.