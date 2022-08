Zuhal Demir over miljard euro Vlaamse subsidies voor renovaties: “De vraag is of de bouwsector wel kan volgen”

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) verwacht dat de bouwsector wel geleidelijk aan zijn capaciteit voor energetische renovaties zal kunnen opbouwen, nu extra maatregelen genomen worden die moeten leiden tot een sterke stijging van de renovatie-activiteit. “Dat is ook nodig: om alle woningen volgens de standaard van 2050 te renoveren, moet het renovatieritme verdrievoudigd worden in Vlaanderen”, klinkt het.

De VCB reageert zaterdag positief op de aankondiging van de Vlaamse regering om deze legislatuur nog ruim 1 miljard euro uit te geven aan renovatieleningen en -premies. De regering wil zo het renovatietempo van particuliere woningen fors opkrikken. Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) zegt daarover in de krant De Tijd dat de budgetten “ongezien” zijn. “De vraag is eerder of de bouwsector kan volgen”, zegt Demir.

In een persbericht zegt de VCB dat de sector verwacht dat de combinatie van maatregelen die de Vlaamse regering neemt “geleidelijk aan tot een sterke stijging van de energetische renovatie-activiteit zal leiden”. De VCB verwacht daardoor dat “de capaciteit ook geleidelijk kan worden opgebouwd”. Volgens de VCB is dat nodig: “Om alle woningen volgens de standaard van 2050 te renoveren, moet het renovatieritme verdrievoudigd worden in Vlaanderen.”

“Ik hoop dat het zo is”, antwoordt Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB, op de vraag of de sector geen moeite zal hebben om te kunnen volgen. Maar Dillen wijst erop dat het in de praktijk waarschijnlijk niet zo’n vaart zal lopen, en dat er wel wat tijd overheen gaat tot gegadigden zicht krijgen op welke premies ze recht hebben en een beslissing nemen.

© katrijn van giel

“Het renovatieritme zal niet morgen verdrievoudigd zijn, de maatregelen gaan niet morgen gevolgen hebben”, zegt Dillen ook. “De belangrijkste maatregel voor ons is de verplichting van de energetische renovatie die leidt tot een E-peil van minstens D binnen de vijf jaar na overdracht van een woning. Op die manier zal 90 procent van de woningen in 2050 energetisch gerenoveerd zijn. We verwachten vooral van die maatregel dat we daarmee het vereiste peil gaan halen.”

De VCB zegt in het communiqué “verheugd” te zijn met de gerichte ondersteuning die de Vlaamse regering geeft aan de energetische renovatie. Zo zijn ook de administratieve vereenvoudiging bij het aanvragen van premies en het eengemaakt aanvraagloket voor alle premies, ‘MijnVerbouwPremie’, volgens de VCB “een schot in de roos”.