Thierry Neuville crasht in Rally van Ieper, ook Jos Verstappen geeft op na schuiver

De Rally van Ieper eist al de hele dag een zware tol met tal van opgaves. Op KP15 viel het grootste slachtoffer: leider Thierry Neuville dook in een sloot en stond minutenlang stil. De zege is daarmee weg. Ook Jos Verstappen maakte kennis met de gevreesde grachten in Ieper.

Jos Verstappen (50) was aan een degelijk WK-debuut bezig en was zaterdagmiddag net de top twintig binnen gedoken met de Citroën C3, die hij deelt met Harm van Koppen. Bij de lunch was hij nog heel optimistisch. “We overleven. Het was moeilijk op sommige plekken, maar ik amuseer me”, zei hij. “Als we zo voort kunnen doen, ben ik meer dan blij. We leren heel veel. Ik neem geen risico’s, of toch geen grote. Eén keer ben ik even rechtdoor gegaan op een kruispunt op de proef van Wijtschate, maar we gaan niet boven onze limieten”, zei hij toen nog.

Maar na de lunch ging het toch fout op de proef van Reninge. De website www.rallylovers.be publiceerde een foto van de Citroën in een gracht, ogenschijnlijk zonder grote schade. Mogelijk kan Joss The Boss zondag herstarten, maar dat is dan wel met veel straftijd.

Neuville out

In de 15de klassementsproef, Wijtschate, was het leider Thierry Neuville die in de fout ging. Hij kwam te breed uit een bocht en schoot met de neus vooruit in een van de gevreesde grachten. Neuville moest uitstappen. Uiteindelijk kregen toeschouwers de wagen weer vlot en met een slakkengang reed onze landgenoot richting finish. Even verer kwam hij evenwel weer tot stilstand. Hoe dan ook is de overwinning weg. De strijd gaat nu tussen Ott Tanak (Hyundai) en Elfyn Evans (Toyota), die 6.3 moet goedmaken.

Ook van het ongeluk van Neuville had www.rallylovers.be een foto. (mc)