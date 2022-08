UITSLAG RONDE VAN SPANJE ETAPPE 2. Sam Bennett wint eerste massasprint, Mike Teunissen neemt rode leiderstrui over van Robert Gesink

Sam Bennett heeft de eerste rit in lijn van de Vuelta gewonnen. De Ier van Bora-Hansgrohe was in een massasprint in de straten van Utrecht de snelste. Belgisch kampioen Tim Merlier finishte als derde, Mike Teunissen werd vierde en neemt de rode leiderstrui over van zijn teamgenoot Robert Gesink.

Rode trui: Mike Teunissen

Groene trui: Sam Bennett

Blauwe trui: Julius van den Berg

Witte trui: Ethan Hayter

Hoe kwam de zege tot stand?

De vroege ontsnapping kwam er al snel. De Nederlanders Julius van den Berg en Jetse Bol kregen het gezelschap van de Fransman Thibault Guernalec en de Spanjaarden Xabier Azparren en Pau Miquel. Die laatste vierde nota bene zijn 22ste verjaardag. De voorsprong van het kwintet groeide aanvankelijk snel richting de vijf minuten, maar daarna begon Alpecin-Deceuninck zich nadrukkelijk te manifesteren in het peloton.

Onder impuls van eerst Jimmy Janssens en daarna Floris De Tier smolt de voorsprong van de koplopers als sneeuw voor de zon. Op ruim 100 kilometer van de finish hadden de vijf zelfs amper tien seconden voorsprong over. Een hergroepering leek in de maak, tot Alpecin-Deceuninck plots liet begaan… om vervolgens De Tier toch weer op kop te laten sleuren.

Wat volgde, was een bizar spelletje jojo. De vijf leiders haalden wel nog de enige ‘col’ van de dag, de Amerongse Berg. Van den Berg - toepasselijker kan het bijna niet - kwam als eerste boven en mag dus zondag met de bergtrui rondrijden. Thibault Guernalec, die nog voor de voet van het klimmetje het vuur aan de lont had gestoken, werd nipt tweede.

Vlak na de Amerongse Berg, op een kleine 60 kilometer van de finish, was het verhaal van de leiders uit. De vijf lieten zich inlopen. Ervaren rot Luis Angel Maté (38) bezorgde zijn Baskische ploeg Euskaltel-Euskadi nog wat publiciteit door zo’n 20 kilometer alleen voor het peloton uit te rijden. Maar uiteindelijk kwam het tot de verwachte massasprint. Daarin bleek Sam Bennett de sterkste: de Ier werd geweldig gepiloteerd door Danny van Poppel. Voor Bennett is het pas zijn tweede zege van het jaar nadat hij eerder raak schoot in Eschborn-Frankfurt.

Mads Pedersen en Belgisch kampioen Tim Merlier moesten vrede nemen met plaatsen twee en drie. Er kwam ook een wissel van de rode leiderstrui. Mike Teunissen finishte als eerste renner van Jumbo-Visma op plek vier en neemt zo de eerste plaats in het algemeen klassement over van team- en landgenoot Robert Gesink.

Wat deden de favorieten?

Zoals verwacht zagen we de favorieten voor het eindklassement niet bepaald prominent in beeld tijdens deze eerste rit in lijn: voor hen was het vooral een kwestie van op de fiets te blijven. Primoz Roglic, de winnaar van de voorbije drie Vuelta’s, kwam als drager van de groene puntentrui wel wat vaker in beeld dan zijn rivalen.

Wat deden de Belgen?

We zagen Jimmy Janssens en vooral invaller Floris De Tier kilometers lang beuken aan kop van het peloton voor Tim Merlier, hun kopman bij Alpecin-Deceuninck. Merlier was uiteraard prominent in beeld tijdens de massasprint, maar op zijn eerste ritzege in de Vuelta is het voorlopig wachten.

Helaas is de eerste uitvaller van deze Vuelta al bekend na amper twee dagen, en het is een Belg. Steff Cras kwam net voor de tussensprint lelijk ten val en greep naar de schouder. Even later volgde het nieuws dat de 26-jarige klimmer van Lotto-Soudal er de brui aan gaf. Over de ernst van zijn blessure is nog niets geweten: hij werd wel naar het ziekenhuis gebracht.

Verder nog iets dat u moet weten?

De tussensprint op ruim 16 kilometer van de finish werd gereden op een unieke locatie: de vliegbasis van Soesterberg. Dat leverde al even unieke beelden op. Mads Pedersen was er uiteindelijk de snelste, voor Ryan Mullen en Ethan Hayter.

Verder was er nog een leuk moment bij de start van deze tweede etappe. Rodetruidrager Robert Gesink kreeg op de startlijn gezelschap van de vijf voormalige Vuelta-winnaars die dit jaar deelnemen. Simon Yates (2018), Chris Froome (2011 en 2017), Vincenzo Nibali (2010), Primoz Roglic (2019, 2020 en 2021) en Alejandro Valverde (2009) kregen zo dus ook een momentje in de spotlights. Merkwaardig: toen Valverde dertien jaar geleden zijn Vuelta won, kreeg de leider nog een gouden trui en niet het rode tricot waarmee vandaag gereden wordt.