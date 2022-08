Brillenglazen en contactlenzen gestolen uit nachtkluis van twee opticiens in Tongeren

In de nacht van vrijdag op zaterdag hebben dieven toegeslagen bij twee opticiens in de Maastrichterstraat in Tongeren. Telkens werd de nachtkluis opengebroken en werden brillenglazen en contactlenzen gestolen.

Beide opticiens hebben aan hun buitengevels een nachtkluis hangen, en die werden vrijdagnacht allebei opengebroken. “Toen we zaterdagmorgen hier aankwamen, stond de nachtkluis open en was de inhoud verdwenen”, vertelt Sabine Schreurs, gerante bij Hans Anders op nummer 58. “Het is vandaag (zaterdag, nvdr.) niet te achterhalen wat er exact verdwenen is, omdat het hoofdkantoor in het weekend niet open is. Om 18 uur hebben we vrijdag de nachtkluis afgesloten en de nachtkoerier heeft niets opgemerkt, dus de diefstal moet pas in de vroege ochtend gebeurd zijn. De levering bestaat meestal uit brillenglazen en onderdelen voor hoorapparaten.”

Toen Sabine Schreurs van Hans Anders zaterdagochtend aankwam, stond de nachtkluis open en was de inhoud verdwenen. — © Dirk Roefflaer

Enkele tientallen meters verder, op nummer 76, bevindt zich opticien Pearle. Daar werd de nachtkluis volledig uit de gevel gerukt. De buit bestaat opnieuw uit brillenglazen, lenzen en materiaal. “Ik zou niet weten wat ze hiermee kunnen aanvangen”, vraagt uitbater Philippe Grutman zich af. “We gaan de camerabeelden eens goed bestuderen, want ik vermoed dat het eerder om vandalenstreken gaat.” De lokale politie Tongeren-Herstappe is langsgekomen om de vaststellingen te doen. (Dirk Roefflaer)