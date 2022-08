In de Ophovenstraat in Neeroeteren is een bestuurder zaterdag rond 3 uur tegen een verlichtingspaal gebotst en daarna doorgereden. Enkele uren na het vluchtmisdrijf vond de politie de man bij een woning die hij probeerde binnen te dringen na een ruzie. Hij blies positief en in zijn wagen werd een verboden wapen gevonden. De man werd gearresteerd en opgesloten in de cel. Er werd een pv opgesteld. siol