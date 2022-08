“Mijn papa heeft mij heel veel geleerd, maar hij heeft mij nooit geleerd hoe het was om zonder hem te moeten leven.” Dixit Axelle. Tien jaar en de dochter van Ignacé Crombé. De papa, organisator en miss-maker werd zaterdagochtend begraven in een volle kerk in Deerlijk. Zoals hij het had gewild. Zijn begrafenis als laatste organisatie. Alleen zijn andere dochter Stéphanie Crombé ontbrak.