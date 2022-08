Plotsklaps 800 medewerkers aan de deur gezet maar Brits ferrybedrijf wordt niet vervolgd

De Britse ferrymaatschappij P&O zal niet strafrechtelijk vervolgd worden voor de beslissing midden maart om in één klap 800 werknemers te ontslaan. Dat hebben de Britse autoriteiten bekendgemaakt. Het massaontslag leidde tot grote verontwaardiging in het Verenigd Koninkrijk.

“Na een volledig en grondig strafrechtelijk onderzoek naar de omstandigheden rond de door P&O ontslagen werknemers, zijn we tot de conclusie gekomen dat er geen strafrechtelijke vervolging zal komen”, luidde het in een persbericht van het insolventieagentschap (Insolvency Service). Het voegde tot dat er “geen realistisch vooruitzicht is op een veroordeling”. Er loopt nog een burgerrechtelijk onderzoek.

P&O, dat ferries inlegt tussen Groot-Brittannië, het Europese vasteland en Ierland, ontsloeg op 17 maart zowat 800 bemanningsleden op staande voet. Ze werden vervangen door goedkopere buitenlandse krachten, die ruim minder dan het Britse minimumloon ontvangen.

De maatschappij herhaalde steevast dat ze geen andere keuze had, omdat haar kostenmodel onhoudbaar is en dat ze 100 miljoen pond verliest per jaar door de ineenstorting van het internationale reizen tijdens de coronacrisis.

De topman van de vakbond Nautilus International, Mark Dickinson, noemt de beslissing om P&O niet strafrechtelijk te vervolgen “diep teleurstellend”. Deze beslissing “zal met frustratie binnenkomen bij de 786 zeelieden en hun gezinnen die op zo’n wrede manier werden gedumpt door P&O Ferries”. De vakbondsman wijst erop dat de ferrymaatschappij onlangs nog recordwinsten aankondigde.

Een woordvoerder van de regering zei tegenover de Britse omroep de beslissing te betreuren. “In het licht van hun verschrikkelijke gedrag, is het erg teleurstellend dat het bedrijf niet strafrechtelijk vervolgd zal worden”, aldus de woordvoerder.