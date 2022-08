“Beschaamd om Gentenaar te zijn”: betoging tegen abortus doet gemoederen oplaaien op Korenmarkt

De actie tegen abortus ging uit van de TFP Student Action – Europe, een katholieke organisatie die naar eigen zeggen tradities, familiewaarden en eigendom verdedigt. Rond de middag verzamelden een twintigtal mannen aan de Sint-Niklaaskerk, onder meer om te bidden en folders uit te delen. Hun boodschap: “Abortus is de nieuwe slachting van de onschuldigen”.

De betoging zorgde voor heel wat reactie en onder meer leden van Casa Rosa verzamelden voor een spontane tegenbetoging. Een 50-tal deelnemers zwaaiden met regenboogvlaggen en toonden slogans als ‘Hou abortus veilig’ en ‘My body, my choice’. De Gentse Laura De Meyer, die via Instagram opriep om te komen tegenbetogen, was voor het eerst “beschaamd om Gentenaar te zijn”. (lees verder onder foto)

© Instgram Laura De Meyer

Bij de tegenbetogers was er verontwaardiging dat burgemeester De Clercq (Open VLD) toeliet een anti-abortus betoging te laten plaatsvinden. Woordvoerder van de burgemeester Thomas Dierckens legt uit: “We gaan uit van het advies van de politie. Die had goede afspraken met de actievoerders, onder meer dat er geen haatdragende taal mocht worden gepredikt”.

Dierckens benadrukt dat Gent de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel draagt: “Het is niet omdat een standpunt de burgemeester inhoudelijk niet zint, dat er betogingen worden verboden. We hebben ook al betogingen van extreem rechts toegestaan als die op een veilige manier gebeuren en niet oproepen tot haat en racisme. De spontane tegenbetoging van Casa Rosa hebben we bovendien gedoogd.”