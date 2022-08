Christophe Laporte maakt seizoen Jumbo-Visma nog wat straffer met ritzege en eindklassement in Denemarken

Jumbo Visma paste een beproefd recept toe: een mannetje meesturen in de vlucht van de dag. De eer was weggelegd voor Olav Kooij. Hij had het gezelschap van onze landgenoten Tim Declercq, Jens Keukeleire, Otto Vergaerde en vier anderen.

INEOS Grenadiers moest aan de bak voor hun leider Magnus Sheffield en deed dat ook, met onder andere Geraint Thomas en Egan Bernal als luxeknechten.

Op het lokaal circuit in Vejle was het niet bepaald vlak en op dertig kilometer van de streep werden de vluchters gegrepen. Gerant Thomas hield het tempo hoog en in de slotkilometers gingen INEOS en Jumbo-Visma nek aan nek. Sheffield kwam in de problemen, beet zich vast in het wiel van Laporte, maar in de slotsprint ging de Fransman makkelijk over de moegestreden Sheffield. Zo verspeelde hij niet alleen de zege in de vijfde en laatste etappe van de Ronde van Denemarken, maar ook zijn leiderstrui.