Thomas De Gendt druk van degradatiestrijd weg uit de Vuelta: “Aan renners in eendagskoersen om te scoren”

Lotto Soudal strijdt momenteel nog steeds voor het behoud als WorldTourploeg. Toch heerst er volgens Thomas De Gendt geen negatieve sfeer in de ploeg. ‘We moeten gewoon blijven koersen, wedstrijden proberen winnen. Meer kunnen we niet doen.”

Lotto Soudal telt al 21 overwinningen dit seizoen, maar toch heeft het team niet voldoende punten om ook in 2023, 2024 en 2025 deel uit te maken van de WorldTour. “We mogen ons niet laten beïnvloeden door die puntenstrijd”, meent oudgediende Thomas De Gendt. “Ons doel in deze Vuelta is om een rit te proberen winnen en een goed resultaat na te streven in het klassement (met Steff Cras die vorig jaar 20e werd, red.). De meeste punten pak je in eendagskoersen en het is aan andere renners van de ploeg om daar te scoren, zoals Arnaud De Lie die nu goed bezig is en ook Victor Campenaerts die onlangs won.”

“We starten hier met een zeer jonge ploeg, met maar liefst drie debutanten. Je mag niet aan die puntenstrijd denken. Je moet die jongens de kans geven om op een relaxte, stressloze manier hun grote ronde te laten rijden. Een grote ronde is belangrijk voor hun ontwikkeling. Ook voor het team is het van belang dat die jongens kunnen groeien. Nu is het het beste moment voor hen om te leren. Elke rit kunnen ze stappen zetten. De puntenstrijd woekert hier niet.”

“De sfeer in de ploeg lijdt er ook niet onder. We lachen nog aan tafel, we amuseren ons. Je mag dat niet door je hoofd laten spoken als renner. Er is geen stress over de punten. We proberen gewoon wedstrijden te winnen en op het eind van het jaar zullen we zien of dat al dan niet volstaat om in de WorldTour te blijven”, besluit De Gendt. (belga)