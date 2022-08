Kilometerslange file door defect voertuig aan rotonde in Bilzen

Nadat de auto in panne viel, stopten een aantal andere automobilisten om hulp te verlenen. Maar ze kregen de auto niet dadelijk aan de praat. Al snel vormde zich een lange file van enkele kilometers. Na een half uur was het zelfs al aanschuiven vanaf Waltwilder. Aan de rotonde zelf begonnen bestuurders gevaarlijke manoeuvres uit te voeren. Omdat het inhalen van het defecte voertuig niet mogelijk was, reden ze via de linkerzijde de rotonde op.

“Ik sta hier al 35 minuten aan te schuiven, maar beweging zit er niet in”, vertelt de 42-jarige Robert, die op weg was naar een feest. “Nu ik zie wat er gebeurd is, lijkt het me straf dat er niemand op het idee is gekomen om de auto gewoon aan de kant te duwen, zodat het verkeer niet langer werd belemmerd.” Pas na meer dan een uur werd de auto aan de kant gezet. joge