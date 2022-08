Afgelopen zomer was de hitte in Spanje ongemeen bruut. Maar de droogte heeft ook iets bijzonders opgeleverd: het verschijnen van een prehistorische steencirkel. Het megalithische bouwwerk is meer dan 7.000 jaar oud en verdween tijdens Franco’s regeerperiode onder water. Sindsdien is het archeologische pareltje nog maar 4 keer volledig te zien geweest.