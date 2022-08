Bergprijs in de Vuelta ligt vandaag op… 69 meter. “Zeer technische beklimming, vaak ligt er nog sneeuw op de top”

LIVE. Volg de tweede rit van de Vuelta hier op de voet!

De minst mythische col van de Vuelta ligt vandaag op zeventig kilometer van de streep. Het roadbook van de Vuelta heeft het over de “Alto de Amerongen.” De cijfers doen niet meteen duizelen: 2,1 kilometer lang aan 2.4%, goed voor tweeënvijftig hoogtemeters. De top ligt op… 69 meter.

De Vuelta-organisatie heeft besloten om er toch klim van vierde categorie van te maken. In een onvermijdelijke sprintetappe ligt zo voor vluchters ineens veel meer te rapen dan alleen wat tv-publiciteit. “Het leeft wel in het peloton”, zegt Nederlandser Jetse Bol, renner bij het Burgos-team. “Kern, Euskatel, wij… De kleinere ploegen hebben er zeker hun zinnen op gezet. Er ligt een trui en een podium boven.”

Bol is zelf één van de renners die er vol voor wil gaan: “Tuurlijk. Het is de enige realistische prijs vandaag. Ik ga het zeker proberen. Maar ik vrees dat veel jongens geïnspireerd zullen zijn.”

Bol woont al enige tijd in Spanje, maar kent de Amerongse Berg tamelijk goed: “In de jeugdmeerdaagse van Achterveld heb ik er al eens de bergtrui gedragen. In deze regio is heel weinig reliëf, dus heel veel amateur-koersen gaan over de Amerongse Berg. Wat ik kan zeggen over de klim? Nou, heel technisch en op de top ligt vaak nog sneeuw. (lacht). Neen joh, 69 meter hoog, straks in Spanje rijden we daar over zonder dat we het door hebben.”

Jetse Bol. — © GOYVAERTS/GMAX Agency

Magnus Cort Nielsen

Bol laat zich inspireren door wat Magnus Cort Nielsen deed in de Tour. Hij pakte de bergtrui en werd in zijn thuisland een nationale held. “In principe kan je de trui nu ook meerdere dagen vasthouden”, zegt Bol. “In de etappe van zondag was er eerst geen gecatalogiseerde klim, maar die is er ondertussen wel. Ook van vierde categorie. Dat betekent nog eens proberen mee te springen.”

Belgische kandidaten vandaag op de Alto de Amerongen? Niet echt. Thomas De Gendt is een logische naam, “maar gaan ze hem laten rijden?”, vraagt ploegleider Marc Wauters zich af. “We gaan niemand tegenhouden om mee te springen, maar onze eerste betrachting is vandaag een top tien voor Cedric Buellens in de sprint. Die jonge verdient ondersteuning.”

Ook de andere Belgische ploegen hebben vandaag andere katten te geselen. Alpecin-Deceuninck en Intemarché Wanty Gobert gaan voor een sprint met Tim Merlier en Gerben Thijsen. Quick Step rijdt voor Remco Evenopoel. “Ik verwacht op de Amerongse Berg vooral de Nederlanders en de Spaanse ploegen te zien”, zo besluit Jetse Bol.