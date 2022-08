Poolse brandweer bergt 160 ton dode vis, giftige algensoort in water?

De Poolse brandweer heeft in totaal 158 ton dode vissen geborgen uit de Oder en uit de Ner, een kleinere rivier.

Het merendeel van de dode vissen werd aangetroffen in de Oder. Eerder werd in de Duitse deelstaat Brandenburg minstens 36 ton dode vis uit de Oder gehaald. Behalve de Oder werd ook dode vis uit de Ner gehaald, een kleinere rivier in Polen die geen verbinding heeft met de Oder.

De voorbije dagen werden aan de Poolse en Duitse zijde van de Oder massaal kadavers van vissen gevonden. Wetenschappers wijzen op een giftige algensoort in het water, maar dat staat nog niet voor 100 procent vast. Een Duits laboratorium heeft ook verhoogde concentraties aan pesticiden aangetroffen in de Oder, maar dat zou de massale vissterfte niet verklaren.