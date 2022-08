Twéé EK-medailles komen naar Pelt: Artuur Peters wint brons, Hermien Peters en Lize Broekx zilver

In de K1 1000m peddelde Ekselnaar Artuur Peters naar een bronzen medaille achter de twee grootsten in de sport, de Hongaar Balint Kopasz en de Portugees Fernando Pimenta. Peters – tevens recordhouder in de Container Cup - verlengt daarmee zijn medaille van het vorige EK.

Korte tijd later was het de beurt aan zus Hermien Peters en Lize Broekx in de K2 500m. Het duo van de Neerpeltse Waterclub schoot als een speer weg en lag halfweg aan de leiding. In het tweede wedstrijddeel gleden alleen de favorieten uit Polen nog voorbij. Zilver dus voor het duo, dat twee weken geleden nog brons had gepakt op het WK in Canada. (mc)

Lize Broekx en Hermien Peters. — © BELGA