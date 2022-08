Dubbel Belgisch kajaksucces op het EK! Hermien Peters en Lize Broekx zijn vice-Europese kampioenen, broer Artuur pakt brons

Op de eerste finaledag van het EK Kajak moesten Hermien Peters en broer Artuur in twee opeenvolgende medailleraces aan de slag. Spanning dus in het Belgisch kajakkamp en bij de familie Peters in het bijzonder. Hermien en Artuur losten hun stoutste verwachtingen in. Op het recente WK pakte Hermien nog brons en finishte Artuur zesde, op dit EK deden broer, zus en teamgenote Lize Broekx nog beter: de vrouwen wonnen zilver en Artuur pakte het brons.

Artuur opende de medaillejacht met zijn finale van de K1 1000m. Balint Kopasz (Hon) en Fernando Pimenta, de nummers één en twee op het recente WK en vorig seizoen zilver en brons op de Spelen, waren uiteraard de uitgesproken favorieten. Daarachter lag de strijd voor het brons wijd open en daarin maakte Artuur Peters, 6de op het WK, toch wel een behoorlijke kans. De Brit Daniël Johnson, brons op het WK in K1 500m en de Italiaan Samuel Burgo, WK-zilver in K2 en vorig jaar net één plaats beter dan de 10de plaats van Artuur op de OS, waren op papier zijn sterkste rivalen.

De 25-jarige Neerpeltenaar ging voorzichtig van start. Hij liet de Portugees Pimenta en de Hongaar Kopasz van in de eerste meters hun ding doen en had vooral oog voor de Duitse favoriet Thodsen. Onze landgenoot kwam halfweg als vierde door maar pakte daarna uit met een geweldige tweede wedstrijdhelft. In de laatste 250m snelde Artuur de Duitser voorbij en peddelde hij ook naar de Portugees Pimenta, die ondertussen door de ongenaakbare Kopasz naar de tweede plaats werd verwezen. Peters zou uiteindelijk minder dan een halve seconde tekort komen om het zilver uit een de handen van een moe gestreden Pimenta te grabbelen.

Samen met Bram Sikkens komt Peters zondag (13u43) nog in actie in de A-finale van de K2 500 meter.

© BELGA

Vijftien minuten na broer Artuur was het dus de beurt aan Hermien Peters en haar teamgenote Lize Broekx om de race op eremetaal aan te vatten. Hermien en Lize waren niet aan hun proefstuk toe, want zowel op het WK 2021 als begin augustus stonden ze al met brons op het erepodium. De uitdaging lag voor de hand: minstens voor het zilver knokken en de prestatie in de voorwedstrijd die ze met exact dezelfde tijd als de Duitse vice-wereldkampioenen Hake-Paszek afsloten, leerde hen dat ze terecht die ambitie mochten koesteren. Vraag bleef uiteraard wel hoe beide Neerpeltenaren hun halve finale race, die ze drie uur geleden in de K4 peddelden, hadden verwerkt.

Het antwoord kwam al vrij snel, want onze landgenoten gingen pijlsnel van start en kwamen na 250m al eerste door. Voor de Poolse wereldkampioenen en vice-Olympische kampioenen Naja-Pulawska het sein om uit te pakken met een verschroeiende eindsprint, waarmee ze onze Belgen in de slotmeters voorbij snelden. Ook de Duitsres pakkten uit met hun ultieme aanval, maar daarmee wisten Hermien en Lize wel raad. Zij gaven voor de finale al aan dat ze de Duitse kajaksters aan konden en voegden dus nu daad bij het woord. Lize en Hermien pakten het zilver en boekten daarmee hun beste resultaat ooit. Voor het Belgisch kajak met deze twee medailles meteen het beste EK ooit en voor het gezin Peters ook wel een onvergetelijke en unieke dag.

De einduitslag:

K1 1000m (mannen):

1. Balint Kopasz (Hon) 3:29.898

2. Fernando Pimenta (Por) 3:31.964

3. ARTUUR PETERS (BEL) 3:32.401

4. Jakob Thordsen (Dui) 3:34.754

5. Samuele Bugno (Ita) 3:34.786

6. Bojan Zdelar (Ser) 3:34.959

7. Martin Nathelle (Zwe) 3:36.348

8. Daniël Johnson (GBr) 3:37.839

9. Rene Holten Poulsen (Den) 3:42.901

Artuur Peters (Neerpelt WC) sluit dit EK 2022 in K1 1000m af met een 3de plaats op 24 kajakkers.

K2 500m (vrouwen):

1. Naja - Pulawska (Pol) 1:41.418

2. Paszek - Hake (Dui) 1:42.230

3. PETERS - BROEKX (BEL) 1:42.702

4. Foit - Pupp (Hon) 1:43.536

5. Stensils - Wikberg (Zwe) 1:44.798

6. Hostens - Jamelot (Fra) 1:44.867

7. Kerr - Russell (GBr) 1:45.172

8. Kmetova - Gamsjager (Svk) 1:45.239

9. Dostanic - Bedec (Ser) 1:45.511

Hermien Peters (Neerpelt WC) en Lize Broekx (Neerpelt WC) sluiten dit EK 2022 in K2 500m af met een 2de plaats op 20 teams.