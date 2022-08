Elise Mertens treft Roemeens zwart beest Sorana Cirstea in Cleveland

De Roemeense Sorana Cirstea (WTA 40) is de eerste opponente van Elise Mertens (WTA 33) op het WTA 250-toernooi in het Amerikaanse Cleveland, dat maandag van start gaat.

Mertens, vierde reekshoofd in Cleveland, kon in drie ontmoetingen met de Roemeense op het WTA-circuit nog geen enkele keer winnen. De Belgische nummer 1 verloor het laatste duel in 2021 in twee sets in Istanboel.

Elise Mertens moest deze week in de derde ronde in Cincinnati haar meerdere erkennen in de Française Caroline Garcia, die ze mogelijk in de kwartfinales ontmoet in Cleveland. Zeker tot en met de US Open, die op 29 augustus van start gaat, werkt Mertens samen met coach Philippe Dehaes. (belga)