Isabelle van Elst mag voor België schaatsen

Van Elst denkt als Belgische eerder in aanmerking te komen voor deelname aan de Olympische Winterspelen van 2026. Dat is haar grote doel en het voornaamste motief om voor België te gaan schaatsen. “Ik zie dat het niveau in België steeds beter wordt en hier wil ik graag mijn steentje aan bijdragen”, zegt Van Elst op de website van de Koninklijke Belgische Snelschaats Federatie (KBSF).

Ze schaatst sinds haar vijfde. De laatste jaren kwam Van Elst uit voor het commerciële team World Stream van Jutta Leerdam en ze mocht deelnemen aan wereldbekerwedstrijden in Heerenveen. Haar beste tijden zijn 38.03 op de 500 meter en 1:15.58 op de 1000 meter. Dat is beter dan de huidige Belgische records die op naam staan van Sandrine Tas: 38.66 en 1:16.46.

Van Elst traint momenteel met de Noorse schaatsploeg in Hamar en zal dat de komende jaren blijven doen. Ze kende de Noorse coach Bjarne Rykkje, die jarenlang werkzaam was in Nederland. Bij zomerwedstrijden op de piste in Hamar kwam ze vorige week op de 1000 meter tot een tijd van 1:19.34. Van Elst woont in Amsterdam en studeert daar kunstgeschiedenis. (belga)