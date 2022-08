Tim Merlier vol vertrouwen aan de start van eerste sprintetappe in de Vuelta: “Naar wie ik kijk? Niemand. Enkel mezelf”

Na de ploegentijdrit op dag één biedt de Giro op Nederlandse bodem in principe twee winstkansen aan de sprinters, te beginnen met de etappe van ’s Hertogenbosch naar Utrecht. Een van de topfavorieten op de zege is de Belgische sprinter Tim Merlier van Alpecin-Deceuninck. Na zijn etappezege in de Giro en de Tour vorig jaar is hij vol vertrouwen dat hij het rijtje compleet kan maken in de Ronde van Spanje.

LIVE. Volg de tweede rit van de Vuelta hier op de voet!

Merlier moest gisteren vol aan de bak voor de ploeg, nu is het andersom en vormt hij het speerpunt. “Het is niet dat ik me in de ploegentijdrit heb kunnen sparen”, aldus Merlier. “Ik heb mijn best gedaan voor de andere jongens. Er was ongelooflijk veel volk langs de kant van de weg. Ik was blij dat ik de radio een niveautje luider had gezet, anders had ik er niets van verstaan.”

“Dat ze in de sprint mijn wiel zullen viseren? Ik heb liever dat ze een gevecht voeren achter mij dan ergens voor mij uit. Wie ik in de gaten zal houden? Niemand. Enkel mezelf. Ik heb de laatste vijf kilometer zonet op video gezien en voor Nederland valt die best mee qua hindernissen. Het wordt eerst een kwestie om in positie te raken. Jimmy Janssens en Jay Vine zullen daarvoor belangrijk zijn, daarna is het aan Vermeersch, Stannard en Taminiaux.”

Tim Merlier won in 2021 al een etappe in de Giro en de Tour. In zijn derde grote ronde kan hij drie op drie scoren. “Dat rijtje leeft blijkbaar wel bij het publiek, maar ik wil gewoon een etappe winnen in de Vuelta.”

Een ploegentijdrit: dat kan Gerben Thijssen in zijn eerste seizoen in de World Tour al afvinken. — © BELGA

Gerben Thijssen: “Tim Merlier volgen”

Gerben Thijssen is de sprinter met dienst van Intermarché-Wanty-Gobert. “Naar vandaag en morgen heb ik enorm uitgekeken. Ik krijg hier al meteen twee kansen in het eerste weekend. Voor mij wordt het vandaag een mooie massasprint. Ik kijk ernaar uit. Op wie ik mijn sprint afstel? Tim Merlier, zonder twijfel”, zei hij.

Intermarché werd van de 23 teams 19de in de ploegentijdrit op 1’25” van Jumbo-Visma. “Die ploegentijdrit was leuk om te doen. Zeker omdat het mijn eerste seizoen in de World Tour is, was het uniek om dat meteen te mogen meemaken”, zei Thijssen. “We hebben er het best mogelijke uit gehaald met de ploeg die we hebben, zeker met ons klassementsmannen. Op een droog parcours hadden we zeker nog vijftien seconden sneller kunnen zijn.”