Tänak neemt leiding over van Neuville, wedstrijd onderbroken na crash Breen

Kalle Rovanperä (Toyota Yaris Rally1) kwam na zijn crash van vrijdag opnieuw aan de start. Een huzarenstukje van het team, dat de wagen volledig moest heropbouwen. Rovanperä bedankte hen met de snelste tijd in de openingsrit. Neuville reed de zesde tijd en was daarbij 2.6 trager dan zijn teamgenoot Ott Tänak, die met het kleinste verschil van 0.1 de leiding overnam van Neuville.

In de daaropvolgende rit van Dikkebus ging het mis voor de Ford-rijders. Fourmaux (Ford Puma Rally1) ging in een linkse bocht net niet van de baan en werd eigenlijk gered door twee hooibalen. In dezelfde bocht waren er ook problemen ex-winnaar Craig Breen (Ford Puma Rally1), die vijftig meter verder dan Fourmaux in de gracht dook, over de kop ging en op zijn dak bleef liggen. Pech voor Breen, die net de snelste tussentijd had laten optekenen. Piloot en copiloot waren meteen uit de wagen. Even ontstond er een brandje vanwege de hete remschijven die in contact waren gekomen met het kurkdroge gras. Met de hulp van de bewoners werd de brand snel geblust.

Omdat de wagen bij het uitkomen van de bocht in de gracht lag en niet verplaatst kon worden, werd de klassementsrit onderbroken. De rijders die de rit konden rijden, krijgen een normtijd die geen invloed zal hebben op de top van het klassement. De derde Ford-rijder, Gus Greensmith (Ford Puma Rally 1), was eerder al gecrasht en gestopt om een wiel te wisselen. Omdat hij stopte bij zijn teammaat krijgt hij mogelijk ook een normtijd en ontsnapt hij aan erger tijdverlies.

Er rest de rijders zaterdag nog zes klassementsritten.