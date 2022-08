Zelfvertrouwen staat centraal bij Conner Rousseau. Dat van hem stijgt bij elke selfie, dat van zijn partij met elke procent winst in de peilingen. En zo durft de Vooruit-voorzitter steeds meer te zeggen waar het op staat. Dat hij Dries Van Langenhove een fascist vindt, maar ook dat de slinger is doorgeslagen in het woke-debat. “Wokers zijn even onverdraagzaam als de extremen”