Burgemeester Bart De Wever na kritiek van schepen Tom Meeuws op war on drugs in Antwerpen: “De gedachten zijn vrij”

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) lijkt de kritiek van zijn schepen Tom Meeuws (Vooruit) niet aan zijn hart te laten komen. Meeuws was in een interview anders scherp voor burgemeester De Wever en de aanpak van de drugscriminaliteit. Zo zegt hij dat de war on drugs gewoon niet werkt en op een dood spoor zit. “De gedachten zijn vrij, het beleid zetten we verder”, zegt De Wever in een korte reactie.

“Het probleem is dat mijn burgemeester verschillende rollen te spelen heeft: hij is ook N-VA-voorzitter, die oppositie moet voeren”, zegt Meeuws in het interview. “We hebben hem op dat risico gewezen bij de start van de coalitie en dat ging lang goed. Maar nu botsen we weer op de limieten. Ik zie dat hij daar zelf mee worstelt. (zwijgt even) Ik heb met hem te doen. In de beslotenheid van het schepencollege hebben we vaak heel goede gesprekken. Maar allerlei zaken, misschien ook zijn karakter, staan hem niet toe om echte samenwerking te organiseren.”

Burgemeester De Wever lijkt de discussie met Meeuws en coalitiepartner Vooruit niet te willen voeden. Hij houdt het dus bij een beknopte reactie: “De gedachten zijn vrij, het beleid zetten we verder”, zegt De Wever. Een bijsturing op stedelijk niveau van de aanpak van de drugscriminaliteit lijkt er dus nog niet aan te komen.