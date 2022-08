En nu is het aan sprintkanonnen Tim Merlier en Gerben Thijssen: “Meteen scoren, dan is de druk van de ketel”

De komende twee etappes dit weekend op Nederlandse bodem bieden evenveel uitgelezen kansen aan de sprinters op een ritzege. Tim Merlier (29) kan vandaag in Utrecht of zondag in Breda een prestigieuze triple vervolledigen, maar hou ook Gerben Thijssen (24) maar in de gaten.

Een ritzege in de Giro en de Tour heeft hij al, daar kan dit weekend voor Tim Merlier ook eentje in de Vuelta bijkomen. De 29-jarige Belgische kampioen voegt zich dan bij een select kransje renners met etappewinst in de drie grote rondes. “Ik denk dat elke coureur daarvan wel droomt”, zegt Merlier. “Dat is bij mij niet anders. Het zou mooi zijn om die reeks nu te vervolledigen.”

De ontgoocheling was groot na zijn bronzen medaille op het jongste EK in München, maar die heeft de renner van Alpecin-Deceuninck al eventjes achter zich gelaten. “Dat is verteerd, ja. Nadat de adrenaline gezakt was, ben ik al vooruit beginnen kijken.”

Vorig jaar in de Giro en de Tour won Merlier telkens meteen de allereerste massaspurt. “Dit openingsweekend is superbelangrijk. Ik wil meteen scoren, dan is de druk van de ketel. Beginnen met eentje en dan hopelijk ook een tweede. Veel vlakke etappes zijn er niet in deze Vuelta. De volgende kans dient zich wellicht pas aan na de tweede rustdag (de elfde etappe, naar Cabo de Gata, red.).”

Veel internationale topsprinters telt de deelnemerslijst van de Vuelta overigens niet: Sam Bennett, Pascal Ackermann en Mads Pedersen en dus geen Ewan, Démare, Jakobsen en Van Aert. “Geen voordeel”, vindt Merlier. “Weinig topsprinters betekent ook weinig controle. Mijn ploeg zal hard moeten werken om alles bij elkaar te houden.”

Thijssen ziet vijf kansen

Alpecin-Deceuninck krijgt onderweg misschien wel hulp van Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux, dat in de massasprint zal proberen te scoren met Gerben Thijssen. Onze 24-jarige landgenoot tankte drie weken geleden vertrouwen met een knappe spurtzege in de Ronde van Polen. “In theorie heb ik bij mijn ritwinst in Polen meer grote kanonnen geklopt dan er in de Vuelta aan de start staan”, klinkt het. “Maar dat neemt niet weg dat zij wel al meer bewezen hebben dan ik. Tim Merlier is voor mij de grootste naam om te kloppen. Ik krijg daar een vijftal kansen voor en zal er alles aan doen om die met beide handen te grijpen. Ook in Madrid, want ik wil de Vuelta uitrijden.”