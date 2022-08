Belgisch K4 sluit EK-debuut op een eervolle twaalfde plaats af

Dit weekeinde worden op de Olympische Watersportbaan van München de EK finales kajak gevaren. De zes Belgische topkajakkers slaagden de voorbije dagen er in hun klein kajakland met drie finaletickets in de kijker te peddelen. Vooral in de K2 vrouwen en de K1 mannen ontpopten Hermien Peters, Lize Broekx en broer Artuur Peters zich tot volwaardige medaillekanshebbers. Voor die races op eremetaal aan te vatten moesten Hermien en Lize eerst nog het water op voor een halve finale in de K4 500m, lees maar de jacht op een vierde Belgisch finaleticket.