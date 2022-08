Sander Gillé sneuvelt in halve finales dubbelspel Vancouver

Sander Gillé is uitgeschakeld in de halve finales van het dubbelspel op het Challengertoernooi in het Canadese Vancouver.

Samen met de Amerikaan Max Schnur, met wie hij het tweede reekshoofd vormde, moest Gillé met 6-1 en 7-5 zijn meerdere erkennen in het Zweeds-Japanse duo Andre Goransson/Ben MacLachlan, het derde reekshoofd.

Zizou Bergs en Ruben Bemelmans gingen dinsdag in de eerste ronde onderuit. Het Limburgse duo verloor van Yuki Bhambri en Saketh Myneni uit India met 6-4, 2-6 en 10/5 in de supertiebreak.

Maandag slaagde Zizou Bergs (ATP 154) er niet in om zich te plaatsen voor de tweede ronde (achtste finales) in het enkelspel. Hij verloor in de eerste ronde in drie sets van de Canadese wildcard Gabriel Diallo (ATP 553): 4-6, 6-2 en 7-6 (7/5). (belga)