Elise Mertens strandt in Cincinnati in halve finales dubbelspel

Elise Mertens is uitgeschakeld in de halve finales van het dubbelspel op het WTA 1000-toernooi van het Amerikaanse Cincinnati.

Aan de zijde van de Russin Veronika Kudermetova, met wie ze het eerste reekshoofd vormde, verloor Mertens met 4-6, 7-6 (7/5) en 10/5 van de Letse Jelena Ostapenko en de Oekraïense Lyudmyla Kichenok, die als zevende geplaatst waren.

In het enkelspel strandde Elise Mertens (WTA 33) donderdag in de achtste finales. De Belgische nummer 1 ging in twee sets onderuit tegen de Française Caroline Garcia (WTA 35): 6-4 en 7-5. (belga)