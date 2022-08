Team Antwerp op 3X3 World Tour in Lausanne naar kwartfinale

Op de 3X3 World Tour in het Zwitserse Lausanne heeft Team Antwerp zich geplaatst voor de kwartfinale. De Antwerpenaars, de nummer 3 van de wereld, wonnen in de groepsfase van het Servische Partizan Belgrade en verloren van Ulaanbaatar MMC Energy uit Mongolië. De winnaar van de World Tour in Lausanne casht maar liefst 40.000 dollar.

Team Antwerp trok met Nick Celis, Dennis Donkor, Caspar Augustijnen en Thibaut Vervoort naar het Zwitserse Lausanne. De eerste groepswedstrijd in poule C bracht tegen Partizan Belgrade (Servië, worldranking 11) een knappe 21-11 overwinning. In de tweede groepswedstrijd kwam er echter geen bevestiging. Team Antwerp verloor met 16-21 van Ulaanbaatar MMC Energy (worldranking 6) uit Mongolië.

De 1 op 2 volstond evenwel voor een plaats in de kwartfinale. Vandaag (16u15) kampen de Antwerpenaars tegen het lokale Lausanne Sports (Zwitserland, worldranking 9) voor een stek in de halve finale. Op de World Tour in Lausanne wacht er naast een pak punten ook een grote prijzenpot.

De winnaar krijgt maar liefst 40.000 dollar. Voor de nummer 2 ligt er 30.000 dollar te wachten. Van nummer drie naar zes gaat het respectievelijk naar 22.000, 16.000, 10.000 en 4.000 dollar.