Amper 23 jaar en miljoenenvilla’s verkopen in het Spaanse Marbella. Ralph Beuselinck uit Brugge, vanaf maandag te zien in ‘Costa Belgica’ op VTM 2, wist op zijn vijftiende al dat hij in het vastgoed wilde. Maar dat het zo’n vlucht zou nemen, had hij niet kunnen denken. En hij heeft zijn topjob dan nog te danken aan corona.