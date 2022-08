Al 126 meldingen en gemiddeld 750 euro kwijt: FOD Economie waarschuwt voor fraude met houtproducten

Een gemiddelde schade van 750 euro, met een enkeling die zelfs 2.972 euro verloor. Dat is de balans van de 126 meldingen die FOD Economie sinds begin juli ontving over valse webshops met houtproducten. “Dat is best een hoog aantal op anderhalve maand tijd, wat betekent dat het op dit moment veel voorkomt”, zegt Lien Meurisse van FOD Economie. Het grootste deel van de meldingen gaat over hout om te verwarmen, zoals pellets en brandhout voor de kachel. Daarnaast zijn er ook meldingen over constructiehout om te renoveren.

De oplichters spelen slim in op het tekort aan hout en de hoge prijs ervan. Ze maken wel vaker gebruik van de actualiteit, zegt Meurisse. “Want die valse webshops gaan niet enkel over houtproducten. Twee jaar geleden focusten ze zich nog op mondmaskers of handgels. Ze concentreren zich op waar mensen op dat moment veel naar op zoek zijn.”

Ze lokken klanten onder andere via advertenties op sociale media, naar een webshop die zo echt lijkt dat slachtoffers vaak pas de oplichting ontdekken als ze het product nooit ontvangen. Meurisse: “Mensen zeggen soms: daar kan je toch niet intrappen? Maar die sites zien er telkens heel realistisch uit, met foto’s zoals op een echte webshop. Oplichters zijn ook professioneler geworden. Ze gebruiken goed Nederlands met minder taalfouten, terwijl dat vroeger een van onze tips was om een valse webshop te herkennen. Oplichters zijn beter geworden in talen, wellicht zullen ze zich aanpassen aan onze tips om fraude te herkennen.”

Let op voor promoties

Hoe ontmasker je nu een valse webshop? Want niet elke online speler die nu hout verkoopt is frauduleus, benadrukt Meurisse. “Maar als je voor het eerst op die site online koopt, zoek reviews op – al worden tegenwoordig soms ook valse geplaatst. Kijk ook of er een ondernemingsnummer op de website staat en of op het vermelde adres ook die onderneming is gevestigd. Als de betalingswijze anders is dan gewoonlijk, wees dan ook alerter.”

Dat vraagt al wat opzoekingswerk, maar doe dat zeker als er gegooid wordt met straffe promoties. “Als in tijden van hoge houtprijzen aan min zeventig procent wordt verkocht, is dat al een eerste signaal. Zeker als webshops druk gebruiken: bestel vandaag, dan krijg je korting. Oplichters zetten druk om kopers snel te kunnen overhalen.”

