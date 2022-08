Alweer schietpartij in Antwerpen, daders laten boodschap achter op garagepoort

In de Lange Beeldekensstraat, in de buurt van het Stuivenbergziekenhuis, heeft vrijdagnacht een schietpartij plaatsgevonden. Er zijn zeker acht schoten gelost. Niemand raakte gewond. Eerder deze week probeerden enkele gewapende mannen al de geviseerde woning binnen te dringen.

De schietpartij in de Lange Beeldekensstraat vond plaats rond 2.30u. De politie sloot de straat af tussen de Perenstraat en de Korte Van Bloerstraat, het gerechtelijk labo is ter plaatse voor een uitgebreid sporenonderzoek. Volgens een goeie bron zijn zeker acht schoten gelost.

De dader of daders viseerden onder meer een rijwoning in de straat. Ze bekladden ook de witte garagepoort met graffiti, daar staat de duidelijke boodschap ‘DIEF’ te lezen. Het heeft er dan ook alle schijn van dat dit nieuwe incident zich opnieuw situeert in het drugsmilieu.

Niemand raakte gewond. De bewoners van de woning zouden momenteel op reis zijn. Volgens onze informatie is het al het tweede incident aan de woning. Maandag zouden enkele mannen de woning hebben willen binnendringen. Minstens een van hen had een wapen bij. Ze probeerden met een hamer de voordeur te forceren, maar werden toen weggejaagd door omstaanders.

