Gregory Wathelet wint eerste proef Global Champions League Londen

Gregory Wathelet heeft op de CSI-jumping in Londen de eerste proef voor de elfde manche in de Global Champions League gewonnen. De 41-jarige Luikenaar legde met de 14-jarige hengst Iron Man een foutloos parcours af en deed dat beduidend sneller dan de concurrentie.

De Duitse Mechelaar Daniel Deusser werd met Jasmien op 4’59 tweede, de Brit Joseph Dale met Bingo op 4’73 derde.

Liefst vier Belgische warmbloedpaarden eindigden in de top vijf. Naast Wathelet en Deusser zorgden de Duitser Christian Ahlmann, met Mandato, en de Britse Jodie Hall Mcateer, met Mademoiselle-A, daarvoor.

Wathelet was de enige Belg die alle balken liet liggen. Olivier Philippaerts, met Le Blue Damond 24ste, Zoé Conter, met Lazy 26ste, Pieter Devos met Nascar 29ste en Niels Bruynseels, met Matador 31ste, konden de schade tot vier strafpunten beperken. Abdel Saïd (Aperge) werd met acht strafpunten 32ste en Gilles Thomas (Feromas) met tien strafpunten 36ste, op 43 deelnemers.

De snelle foutloze ronde van Wathelet leverde de Paris Panthers de leidersplaats op. Ook zijn Griekse teamgenote Ioli Mytilineou hield de nul. Naast de Panthers gaan ook New York Empire, Shanghai Swans, Miami Celtics en Berlin Eagles zonder fout naar de tweede ronde, die zaterdag gesprongen wordt. Zoé Conter staat met Rome Gladiatos op de negende plaats, Pieter Devos en Niels Bruynseels met Prague Lions op de tiende, Abdel Saïd met London Knights op de twaalfde en Olivier Philippaerts met Stockholm Hearts pas op de vijftiende. De Britse Lilly Attwood moest met Up To Date liefst 25 punten strafpunten noteren voor de Stockholm Hearts, na tien manches wel de leiders in de Global Champions League. (belga)