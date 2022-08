Sire, de aflossing is verzekerd: wij voorspellen de medaillekansen voor de vier (!) Belgische aflossingsteams op het EK atletiek

Sire, onze Belgen hebben opnieuw met succes het stokje doorgegeven. Meer zelfs, naast de verwachte Belgian Tornados en Cheetahs hebben ook de kersverse Falcons en Rockets zich geplaatst voor de finales op het EK atletiek. Staan er over twee jaar vier aflossingsteams op de Spelen in Parijs? “Bij de Belgen is het geheel beter dan het individu”, verklaart coach Jacques Borlée het succes.