Finland, Zweden en Turkije houden in augustus gesprekken over NAVO-uitbreiding

Het overleg zal in Finland plaatsvinden. Het memorandum dat de landen in juni vlak voor de NAVO-top in Madrid ondertekenden, zal als basis voor de gesprekken dienen, zegt Haavisto nog.

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Mevlut Cavusoglu, had eerder al aangekondigd dat op 26 augustus een ontmoeting tussen de drie landen zou plaatsvinden. Maar hij deelde niet mee waar de delegaties elkaar zouden ontmoeten.

Tegengehouden

Turkije heeft lange tijd geprobeerd om het NAVO-lidmaatschap van Finland en Zweden tegen te houden. Ankara beschuldigde beide landen ervan steun te bieden aan groepen die in Turkije verboden zijn, zoals de Koerdische Arbeidspartij (PKK), en hekelde de aanwezigheid van aanhangers van prediker Fethullah Gülen in die landen. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan verdenkt Gülen ervan achter de couppoging in juli 2016 te zitten.

In het memorandum dat in Madrid ondertekend werd, beloven de drie landen samen te werken in de strijd tegen terrorisme. In de tekst staat ook dat vertegenwoordigers van de betrokken landen elkaar regelmatig zullen ontmoeten.