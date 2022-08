Schulense Adam Berten restaureert de gitaar van Django Reinhardt

Of hoe snel het soms kan gaan. Adam Berten had twee jaar geleden niet kunnen vermoeden dat zijn beslissing zo’n positieve impact zou hebben op zijn leven.

“Ik heb zeventien jaar gewerkt als herder in het Schulensbroek”, vertelt hij. “Toen ik problemen begon te krijgen met mijn heup moest ik naar iets anders op zoek. Al sinds mijn tienerjaren droom ik ervan om gitaren te bouwen, dus het moment was aangebroken om eindelijk aan die zesjarige opleiding gitaarbouw te beginnen. Op de eerste dag van de lockdown ben ik dan gestart als fulltime zelfstandige. Ik dacht: ‘Waar ben ik in hemelsnaam aan begonnen?’, maar wonderwel gingen de aanvragen in stijgende lijn.”

Groeiende reputatie

Berten beschikt niet over astronomische promobudgetten. Wat advertenties via de sociale media en vooral zijn gestaag groeiende reputatie van uitzonderlijke gitaarbouwer blijken voldoende. Maar dat laatste wil Berten niet zelf hebben gezegd, daar is hij te bescheiden voor. “Via de sociale media kwam ik in heel wat communities terecht, zo is de bal aan het rollen gegaan”, zegt hij. “Daarna nam de mond-tot-mondreclame het over.”

Philip Catherine speelde eerder dit jaar op Jazz Middelheim. — © Jeroen Hanselaer

En of die doeltreffend was: sinds hij twee jaar geleden startte, kreeg Adam al vaak hoog bezoek. Bijvoorbeeld van Noordkaap-gitarist Lars Van Bambost en ’s lands bekendste jazzgitarist Philip Catherine. “Toen hij hier binnenwandelde, dacht ik dat ik in een droom was terechtgekomen, soms denk ik dat nog steeds. Toen Catherine op een Berten-gitaar zat te spelen, zei hij: ‘Nu besef ik pas dat ik al mijn hele leven op een inferieure gitaar speel.’ Ook de Franse topgitarist Biréli Lagrène heeft op het Parijse Festival Django Reinhardt een hele avond op een Berten heeft gespeeld. Een grote eer.”

Ook Noordkaap-gitarist Lars Van Bambost komt bij Adam Berten over de vloer. — © Geert Van de Velde

Django Reinhardt

Tot slot heeft Adam nog een verhaal waarbij elke gitarist zal watertanden. Een verhaal waarin de legendarische Django Reinhardt een grote rol speelt. Eerst wat uitleg. De in 1910 in Henegouwen geboren Django Reinhardt wordt gezien als de grondlegger van de gipsyjazz. Hij trad in de Verenigde Staten op met jazzgrootheden als Duke Ellington en later werd zijn muziek gebruikt in de films The Matrix, The Aviator en Chocolat. “Het gitaarmerk Selmer ontwierp ooit speciaal voor Django een gitaar”, vertelt Adam. “Van dat model maakten ze meerdere versies die identiek waren maar omdat ze met de hand gemaakt waren, vertoonden ze hier en daar toch minieme verschillen. De ene bron zegt dat Selmer er toen drie heeft gemaakt, de andere bron heeft het over zes gitaren. Hoe dan ook, al die gitaren werden in januari 1940 op een rijtje gezet en Django heeft ze allemaal bespeeld. Hij koos uiteindelijk voor degene met serienummer 503, waar hij de rest van zijn leven op gespeeld heeft. Die hangt nu in het Musée de la musique in Parijs. De 504 is lang in het bezit geweest van de Nederlandse gipsygitarist Stochelo Rosenberg. Sommige zijn verloren gegaan, maar recent dook er weer een op. (trots) Die ligt nu op mijn werkbank ter restauratie, maar ik moet discreet blijven over het serienummer. De waarde? Ter vergelijking: het exemplaar van Rosenberg is verkocht voor 80.000 euro. Ik ben trots dat deze gitaar, waarop Django met zekerheid heeft gespeeld, de weg naar Schulen heeft gevonden. Het heeft iets magisch.”

Django Reinhardt. — © ISOPIX

Veeleisend

Adam bouwt en repareert niet alleen gitaren, hij speelt er ook op. Muzikanten die ooit met hem hebben gespeeld, zeggen: ‘Het is niet snel goed genoeg voor Adam.’ “Dat zou kunnen”, beaamt hij. “Misschien komt die karaktertrek me wel van pas als gitaarbouwer want eigenlijk moet je – met al dat oog voor detail – een beetje autistisch zijn. Als een gitaar klaar is, zie ik alleen de onvolmaaktheden. Ik ben nooit tevreden. Ik denk dat het dat is dat me gaande houdt: de drang om ooit de perfecte gitaar te bouwen.”

