Vandaag houden we het droog op Pukkelpop: houd de zonnecrème bij de hand

Zaterdag houden we het droog op Pukkelpop.

Ontwaken doen we met wat mist en lage wolken, die uiteindelijk moet plaats maken voor opklaringen. In de namiddag duiken mogelijk stapelwolken op, maar niet van die aard dat we moeten vrezen voor bakken regen. Houd de zonnecrème bij de hand met temperaturen die richting de 25 graden gaan. Ook ’s nachts blijft het droog. Goed nieuws voor de kampeerders. Het kwik duikt richting 12 graden. Feest ze!

Weersomstandigheden kunnen op zeer korte termijn wijzigen. Kijk op rubenweytjens.be voor de laatste updates.