KRC Genk Ladies in eerste thuiswedstrijd onderuit tegen Gent

Meteen een domper voor coach Guido Brepoels: de Bilzense coach kon geen beroep doen op de licht geblesseerde Lisa Petry. Het eerste kwartier was gelijkopgaand, maar dan sneed Gent plots recht door het hart van de thuisdefensie. Alleen voor Van Seijst twijfelde Retsin niet: 0-1.

KRC probeerde vanaf dan meer druk te zetten. Het leidde tot enkele kansen voor Duijsters, maar scoren lukte niet. Over het algemeen toonde Genk te weinig stootkracht. Een gemotiveerd en sterk verdedigend Gent hield de rangen goed gesloten. In de tweede helft ranselde keepster Maes nog wel een mooi schot van Geraedts uit de winkelhaak en een kwartier voor tijd strandde Pauwels’ poging op de lat.

Op het uur was Gent er echter op een hoekschop al in geslaagd de score te verdubbelen via Van Daele. Einde verhaal voor een ontgoocheld Genk, dat onder mooie belangstelling haar eerste thuismatch graag anders had afgesloten. Volgend weekend zal KRC uit een ander vaatje moeten tappen op bezoek bij Charleroi.

© Dick Demey

© Dick Demey

© Dick Demey

© Dick Demey

© Dick Demey

© Dick Demey