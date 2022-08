Seraing veegt nul van het bord na deugddoende zege op het veld van Eupen

De nul is van het bord geveegd. Seraing pakte tegen Eupen zijn eerste punten van het seizoen: 1-3. Spits Marius Mouandilmadji was de held met twee goals. Eupen en Seraing bengelen beiden met drie op vijftien onderaan het klassement.

De confrontatie tussen de Oostkantonners en de Walen was een heuse kelderkraker. Bij Eupen waren ze allesbehalve alert en na vijf minuten stonden ze al op achterstand. Na handspel trapte Mouandilmadji een strafschop binnen. De spits uit Tsjaad scoorde sneller dan dat je zijn naam goed kan uitspreken. Toen de thuisdefensie zich opnieuw te makkelijk liet wegzetten, draaide de aanvaller weg van zijn bewaker voor de 0-2. Eupen voetbalde af en toe wel mee, maar was veel te slap in de duels. Seraing maakte er nog in de eerste helft 0-3 van dankzij Bernier.

Bernd Storck voerde aan de rust maar liefst vier wissels door en Eupen werd scherper en beter. Verder dan de 1-3 van Magnée kwam het evenwel niet. Geen enkele ploeg in de Jupiler Pro League is nu nog puntenloos.

In het spel Scrabble zou Marius Mouandilmadji vast een heleboel punten opleveren, maar op speeldag vijf bezorgde de spits Seraing er welgeteld drie.