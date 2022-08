Jong Genk verliest in Deinze en ziet Et Taïbi uitvallen met zware blessure

Jong Genk stevende in Deinze op een gelijkspel af, maar in blessuretijd bezorgde Quintero de thuisploeg met zijn tweede doelpunt de 3-2-eindzege. De match werd overschaduwd door een zware blessure van Amine Et Taïbi.

Trainer Hans Somers wijzigde zijn team op vier plaatsen. Rasmus Carstensen, de Deense nieuwkomer, maakte zijn debuut in de Genkse kleuren. Hij kwam in de plaats van Didden. Doelman Penders mocht naar de A-kern, Leysen kwam in zijn plaats. Dierckx verving Martens in de defensie en vooraan kreeg Diawara, tegen Lierse Kempenzonen goed voor twee goals, de voorkeur op Cutillas Carpe.

“Sekou was heel goed ingevallen tegen Lierse”, verklaarde Somers zijn keuze. “Je moet hem niet belonen, maar je mag dat wel. Vandaag speelde hij opnieuw een goede wedstrijd. Omdat Carstensen op de back kwam, moest Martens wijken en kwam Dierckx centraal in de ploeg.”

Sterke Godts

Jong Genk eiste de bal op, terwijl Deinze de ganse wedstrijd hoopte op enkele counters en stilstaande fases. Toch was het de thuisploeg die via Van Landschoot op voorsprong kwam. Carstensen liet de aanvallende middenvelder lopen en die bedankte met een droge knal voorbij Leysen. Jong Genk liet het niet aan het hart komen en was slag om slinger gevaarlijk via Godts. Die liet Alessio Staelens, zoon van ex-Rode Duivel Lorenzo, sterretjes zien. Bij zijn eerste actie bracht de Leuvenaar Diawara in stelling, maar die besloot naast. Bij de volgende dribbel stopte Staelens hem foutief af. Bij de derde poging was het wel raak. “Links was onze gevaarlijkste kant vandaag”, zag ook trainer Somers. “Niet alleen de acties van Godts, ook de overlap van kapitein Rommens zorgde voor veel gevaar op die linkerflank. Als Godts zijn rendement nog verder kan opkrikken, zijn we op de goede weg.”

Dekselse Quintero

Hetzelfde spelbeeld in de tweede helft. Genk was voetballend beter, maar Quintero zorgde in de kluts voor de 2-1. Diawara bracht Genk na een hoekschop met een knappe kopbal weer op 2-2, maar diep in blessuretijd stond die dekselse Quintero opnieuw op de juiste plaats: 3-2. “We mogen trots zijn op ons spel”, analyseerde Somers. “We stonden wel goed bij de stilstaande fases, maar moeten dan ook nog de duels winnen. Al bij al hebben we voldoende kansen gehad voor minstens een gelijkspel.”

De nederlaag was zuur, maar daar zaten de Genkies niet het meest mee in. In minuut 66 kwam Amine Et Taïbi (19) met een correcte tackle tussen op de doorgebroken Van Landschoot, maar de voet van de verdediger bleef in het gras steken. Et Taïbi schreeuwde het uit van de pijn. Zijn teamgenoten zagen meteen de ernst van de situatie in en sommeerden de mensen van het Rode Kruis. Acht minuten later werd de onfortuinlijke Et Taïbi met een ambulance naar het ziekenhuis in Deinze overgebracht. “De precieze aard van de blessure is op dit moment niet duidelijk”, aldus coach Somers. “We leven allemaal mee met Amine en wensen hem veel sterkte.”

Carstensen maakte zijn debuut. — © Patrick Smets

DEINZE: Ortola - Janssens, Quintero, Schuermans, Staelens - Fraser (90+3’ Vansteenkiste), Hendrickx, Van Landschoot, Carcela-Gonzalez (86’ De Poorter), Dansako - De Belder (90+3’ Al Bouchataoui).

JONG GENK: Leysen - Rommens, A. Et Taïbi (74’ Claes), Dierckx, Carstensen - Bangoura, Van de Perre, Geusens - Godts, Diawara (90+7’ Cutillas Carpe), John (89’ Arabaci).

DOELPUNTEN: 8’ Van Landschoot 1-0, 27’ Godts 1-1, 60’ Quintero 2-1, 85’ Diawara, 90+7’ Quintero.

GELE KAARTEN: 23’ Fraser, 58’ Van de Perre, 86’ Janssens, 90+2 Dansoko.

SCHEIDSRECHTER: Theophile Diskeuve.