Geen EK-medaille voor Julien Watrin: landgenoot kraakt in het slot en wordt zesde op de 400m

Julien Watrin is er niet in geslaagd om ons land nog een extra medaille te bezorgen op het EK Atletiek. Onze landgenoot begon zwak aan zijn 400m-finale, leek vervolgens na een sterke inhaalrace op weg om het brons te pakken, om finaal te kraken en als zesde over de finish te lopen. Geen medaille dus voor de 30-jarige atleet.

Watrin stond vol goede moed aan de start van zijn 400m-finale. Onze landgenoot liet al enkele goede resultaten optekenen en had zijn zinnen gezet op een medaille. Watrin begon weliswaar zwak aan zijn race. De 30-jarige 400m-specialist was meteen op achtervolgen aangewezen, maar leek zich halfweg koers terug in de wedstrijd te knokken.

Bij het ingaan van de laatste rechte lijn behoorde een medaille nog steeds tot de mogelijkheden. Maar de inspanningen die onze landgenoot moest leveren om zijn mindere start goed te maken, deden hem finaal de das om. In de slotmeters kraakte Watrin waardoor hij nog enkele atleten voor hem zag finishen. Watrin moest uiteindelijk tevreden zijn met een zesde plek in 48”98 en bleef daarmee zeventien honderstenden boven het Belgisch record, maar gezien het wedstrijdverloop zat er meer in.

De zege was voor de Noor Karsten Warholm. Die verlengde zijn titel en nam zo (een beetje) revanche voor zijn teleurstellende zevende plaats op het WK in Eugene. In 47.12 liet de wereldrecordhouder (45.94) de Fransman Wilfried Happio (48.56) en de Turk Yasmani Copello (48.78) achter zich.