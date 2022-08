“Na het ochtendgrijs verschijnen er overal brede opklaringen, het blijft droog”

Zaterdagochtend kan er in sommige regio’s eerst ochtendgrijs onder de vorm van mist of lage wolken voorkomen. Uiteindelijk verschijnen er overal een tijdje brede opklaringen. Namiddag ontstaan er in die opklaringen stapelwolken. De kans dat zo’n stapelwolk lokaal weet uit te groeien tot een bui is echter verwaarloosbaar klein.