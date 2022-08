REACTIES. Tevredenheid overheerst bij The Wolpack: “De Vuelta duurt nog lang”, Jan Bakelants: “Morgen is het aan Thijssen”

De eerste rit in de Ronde van Spanje zit erop. Jumbo-Visma toonde zich daarin heer en meester. Voor Quick Step-Alpha Vinyl zat er niet meer in dan een derde plek. Toch overheerste er vooral een gevoel van tevredenheid in het kamp van Patrick Lefevre. “Ik denk dat we vandaag niet beter konden doen”, aldus Lefevre.

Geen overwinning voor Quick Step-Alpha Vinyl. De troepen van Patrick Lefevre finishten als derde op veertien seconden van Jumbo-Visma. “Het was een mooie ereplaats”, was Lefevre zichtbaar tevreden. “We strandden op minder dan een seconde van de tweede plek. Jumbo-Visma kwam vandaag van een andere planeet. Dat was al bij de tussentijd duidelijk. Het was een heel bochtig parcours, en ik dacht dat we aan er goed doorheen kwamen. Maar als je dan ziet dat ze veertien seconden sneller waren, dan weet ik niet hoe zij hun bochten hebben gepakt. Als je de renners stuk voor stuk vergelijkt, dan zijn het veel betere tijdrijders. Ze hebben ook veel meer ervaring, ik denk dat we vandaag niet beter konden doen.”

“Er was een klein beetje verwarring na dat tussenpunt. Daar verliezen we wat tijd, maar dat is misschien niet slecht. Stel je voor dat je tweede wordt op een seconde, dan lig je nog een week te piekeren waar je die seconde bent misgelopen. Ik heb dat eens meegemaakt in Parijs-Nice. Ze hebben allemaal hun best gedaan. Ik wist op voorhand dat Dries en Louis als eerste zouden lossen, maar ze zijn langer meegegaan dan verwacht. Dus ik ben tevreden. Het is de eerste keer dat ze samen rijden.”

Wat staat er nu de komende dagen op het programma voor The Wolfpack, dat geen sprinter meenam naar Spanje. “Er komen nu twee gevaarlijke etappes aan in Nederland. Hopelijk geraken we daar heelhuids door. Daarna begint er een nieuwe ronde van Spanje. We zijn nog maar net begonnen, de Ronde van Spanje duurt nog lang.”

Julian Alaphilippe: “Leuk om nog eens een ploegentijdrit te rijden”

“Het was niet gemakkelijk vandaag”, was Julian Alaphilippe eerlijk. “We hebben allemaal hard gereden. Het was een snelle tijdrit, met weinig tijd om te herstellen. In het begin was het wel wat technisch met die vele bochten, maar al bij al was het wel een snelle tijdrit. Veertien seconden op Jumbo-Visma is toch wat veel. Er was weinig tegen te beginnen vandaag. Spijt kunnen we niet hebben, we hebben alles gegeven.”

“De komende dagen hebben we niet echt doelen want we zijn hier zonder sprinter. Toch moeten we geconcentreerd blijven en valpartijen vermijden. Ik voelde me wel oké. Ik reed de afgelopen jaren weinig ploegentijdritten, dus het was nog eens leuk om te doen. Met Remco Evenepoel en Rémi Cavagna was het wel stevig doorrijden, maar al bij al hebben we het goed gedaan.”

© BELGA

Jan Bakelants kijkt al uit naar de komende dagen: “Morgen gaan we vol voor de sprint met Thijssen”

“Voor onszelf hebben we een goede tijdrit gereden”, was Jan Bakelants tevreden met het verloop van de eerste rit in de Ronde van Spanje. “Het parcours is wat het is. Het had erger kunnen zijn met bijvoorbeeld tramsporen. De stad betaalt veel geld om dit te organiseren, dus dan snap ik dat ze veel willen laten zien. In het eerste gedeelte was het dan ook wat technischer. Dat werd dan wat gecompenseerd met een snel tweede deel. Als er dan wat druppels vallen, is iedereen wat zenuwachtiger en wordt de techniciteit wat verhoogd.

“Ik heb zelf goede beurten kunnen doen. In de start had ik het wat lastig, omdat ik wat terughoudend wou rijden en vond dat de rest iets te stevig vertrok. Maar al bij al geen probleem. Die bollentrui morgen was vorig jaar misschien een mogelijkheid, maar morgen gaan we vol voor de sprint met Gerben Thijssen. Die krijgt de komende twee dagen kansen, daarna wordt het lastiger om te sprinten. Dus morgen gaan we vol voor hem.”