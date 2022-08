Remco Evenepoel is tevreden met ploegentijdrit: “Derde op veertien seconden is gewoon heel goed”

Veertien seconden. Dat was het verschil met winnaar Jumbo-Visma vandaag. Toch waren Remco Evenepoel en zijn team Quick Step-Alpha Vinyl tevreden met de derde plek. “Ik ben best tevreden met deze derde plek”, aldus Evenepoel. “Als je het gemiddelde gewicht van Jumbo-Visma vergelijkt met het onze, dan ligt dat van hen tien kilo hoger. Als je echt puur voor de ritwinst wou gaan, dan hadden we meer jongens met gewicht moeten meenemen. Maar dat is niet het doel van de Vuelta uiteraard. Ik denk niet dat we ontevreden mogen zijn. Ik mag heel fier zijn op alle jongens. Na het tussenpunt hebben we één foutje gemaakt, waar we ook wat tijd hebben verloren ten opzicht van Ineos Grenadiers. Maar derde op veertien seconde is gewoon heel goed.”

“Vuelta start na de rustdag”

“Het is een voordeel dat we nu geen trui moeten verdedigen, al hadden we natuurlijk liever gewonnen. Als Ineos nu gewonnen had, met die paar honderdsten sneller, dan had het meer gepikt. We hadden in de meeting nog gezegd dat als ik de sterkste was, dat ik de laatste meters voor mijn rekening zou nemen. Ik heb onderweg ook lange beurten gedaan van een kilometer. Het was nodig om de snelheid hoger te houden. We hadden wel iets bedacht dat als ik de rode trui had veroverd, dat we die morgen aan een ploegmaat zouden doorspelen. We hadden ook geen ruimte om daarover na te denken, want we wouden eerste de finishlijn zien, en die was toch vrij smal. Er was geen ruimte om naast mekaar te finishen, de sterkste moest de andere in de slipstream meenemen.”

“Het gaat vandaag niet per se om het mislopen van het rood, we hadden gewoon graag de rit gewonnen. Als dat niet lukte, wouden we gewoon zo weinig mogelijk tijd verliezen. En dat is gelukt. Over het algemeen was het een vrij goede start en de jongens hebben een goede tijdrit gereden. Nu gaan we ons focussen op de ritwinsten en de komende twee dagen doorkomen. Daarna is het nog wat genieten van de rustdag en dan begint de echte Vuelta.”

