Nederlander Robert Gesink krijgt leiderstrui cadeau van ploegmaats in de Vuelta: “Dit is een droom die uitkomt”

Jumbo-Visma heeft de eerste rit in de Ronde van Spanje gewonnen. In de ploegentrijdrit in Utrecht klokte de gele brigade de snelste tijd. In de slotmeters mocht de Nederlander Robert Gesink als eerste over de finish rijden. Gesink is daarom ook de eerste leider.

“Ik kan het niet geloven”, was Robert Gesink zichtbaar in de wolken met zijn leiderstrui. ‘Ik ben echt heel dankbaar. De jongens waren zo sterk vandaag. Ik ben ze zo dankbaar dat ik in het rood mag rijden. Het is echt een hoogtepunt uit mijn carrière. De anderen waren ook snel, en er kan vanalles gebeuren in zo’n tijdrit. Maar ik wist dat we konden winnen met al die sterke jongens.

Het plan was om Primoz Roglic en de sterke jongens te volgen. Dat lukte gelukkig. Ik was helemaal kapot aan de finish. Mijn job is om het team en Primoz te helpen, dit is echt een mooie manier van het team om dankjewel te zeggen voor de voorbije twee jaren. Dat ik dan ook nog die trui mag aantrekken, dat is een droom die uitkomt.”

© AP

© BELGA