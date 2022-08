Club Brugge onderhandelt met Hertha Berlijn over Rode Duivel Dedryck Boyata

Fredi Bobic, de sportief directeur van de Duitse club, had op de Duitse tv al laten weten dat Boyata mocht vertrekken. “Momenteel voegt hij niets meer toe”, aldus Bobic. Straf, want vorig seizoen was de centrale verdediger nog titularis en zelfs aanvoerder. Maar dit seizoen kwam hij er effectief niet meer aan te pas. Nieuwe bazen, nieuwe wetten. Sandro Schwarz kwam Felix Magath aflossen als trainer en gaf de voorbije weken de voorkeur aan winteraanwinst Marc Kempf en zomeraanwinst Filip Uremovic. Boyata haalde zelfs de wedstrijdkern niet meer.

Een oplossing drong zich dus op en Club sprong in de dans. Na het vertrek van Stanley Nsoki en met Jack Hendry op een zijspoor werd het achterin krap voor Carl Hoefkens. Boyata, toch 31-voudig international en een gewaardeerde kracht onder Roberto Martinez, moet de leemte opvullen. Het is wachten op een akkoord met club en speler, maar een deal hangt in de lucht. In de Duitse pers spreken ze van een transfersom 3 miljoen euro, maar als alles rondkomt, zal het sowieso minder zijn.