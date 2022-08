Floris De Tier moest in extremis naar de Ronde van Spanje: “Stoppen, stoppen ... je moet naar de Vuelta”

Gisteren was Floris De Tier nog aan het fietsen in de Ronde van Denemarken, vandaag reed hij de ploegentijdrit in de Ronde van Spanje mee met zijn ploeg Alpecin-Deceuninck. Een hectische dag voor de 30-jarige renner, die in extremis de onfortuinlijke Oscar Riesebeek moest vervangen.

“Dit had ik helemaal niet zien aankomen”, was Floris De Tier nog altijd onder de indruk van de gebeurtenissen van de afgelopen dagen. De Tier werd na de onfortuinlijke val van Oscar Riesebeek in extremis uit koers gehaald in Denemarken en overgevlogen naar Utrecht om daar te starten in de Vuelta.

“Ik zat in de Ronde van Denemarken. Na goed 200km zag ik Christophe Roodhooft met de wagen passeren en me toeroepen dat ik moest stoppen om naar de Vuelta te gaan. Daarna was het een race tegen de klok. Ik ben dan snel naar het hotel gegaan, gemasseerd geweest om dan nog wat met de ploeg te eten. Tegen elf uur was ik aan de luchthaven in het hotel om dan vanochtend mijn vlucht te halen. Het was een hectische dag.”

De Tier zat niet in de Vuelta-selectie en was de voorbije dagen aan de slag in Denemarken. “Die eerste rit in Denemarken heb ik misschien 160km op kop van het peloton gereden voor Jasper. De dag nadien was het tijdrit, dus dan moet je ook wel doorrijden. Gisteren waren er dan van die onverharde wegen. Het was wat raar toen Christophe dan op 15km van de meet plots kwam vertellen dat ik moest stoppen.”

Ploegentijdrit

De renner van Alpecin-Deceuninck verscheen deze namiddag dan toch op tijd aan de start in Utrecht. “Ik wist al een tijdje dat de Vuelta hier in Utrecht begon met een ploegentijdrit. Maar ik zat niet in de selectie, dus was er ook niet echt mee bezig. Je bent er dan wel wat mee bezig als je in bed ligt, ik heb amper geslapen. De Vuelta was een beetje een doel voor mij, dus ik ben wel blij dat ik er nu toch bij ben. Het was een serieuze ontgoocheling dat ik er niet bij was. Maar uiteindelijk ben ik hier, dus we gaan er proberen het beste van te maken. Het zal nu een ronde van vier weken zijn, dat is ook weer eens iets anders.”

“De ploegentijdrit viel best mee vandaag. We hadden een goed pacingplan. Het plan was om tot een bepaalde kilometer mijn beurten te doen en dan te laten lopen. Dat is ook gelukt. Het was een hectische dag. Ik ben een teamplayer, dus ik rijd 100% in dienst van de ploeg. Morgen willen we de rit winnen met team. In de bergen zien we dan wel wat de ploeg doet en welke rol ze me gaan geven. Ik kan goed de bergen over, dus dat is een voordeel.”