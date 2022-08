UITSLAG RONDE VAN SPANJE ETAPPE 1. Jumbo-Visma deelt al een eerste tik uit, Robert Gesink ‘krijgt’ de rode trui

De kop is eraf! In Utrecht werd de 77ste editie van de Vuelta de Espana op gang geschoten met een ploegentijdrit van 23 kilometer. Al meteen een eerste test voor de klassementsrenners, met glans gewonnen door een alweer verbluffend sterk Jumbo-Visma. Robert Gesink is de eerste leider

Hoe kwam de zege tot stand?

Vrij simpel! Door als team om ter hardst door de straten van Utrecht te scheuren. Specialistenwerk dus waarin Jumbo-Visma zich de beste toonde. Na de dominantie in de Tour heeft het Nederlandse team nu ook in de Vuelta de koe meteen bij de horens gevat.

Wat deden de favorieten?

Toch al een beetje bibberen. Een ploegentijdrit van 23 kilometer kon al voor de nodige tijdsverschillen zorgen. Bovendien had het in Utrecht in de late namiddag nog geregend zodat sommige bochten er nog verraderlijk bij lagen.

Later meer.

Wat deden de Belgen?

Of beter, wat deden de Belgische teams. Het meest werd uiteraard verwacht van Quick-Step - Alpha Vinyl. Zij deden hun job met verve en werden knap derde in dit specialistenwerk, in dezelfde tijd als Ineos-Grenadiers.

Quick-Step Alpha Vinyl werd derde in de ploegentijdrit. — © BELGA

De overige Belgische teams stonden met iets minder ambitie aan de start in deze ploegentijdrit. Lotto-Soudal hield als 21ste in de uitslag enkel Cofidis en Burgos-BH achter zich. Hmm, toch niets om trots op te zijn. Ook Intermarché - Wanty Gobert presteerde matig met een negentiende plaats. Iets beter verging het Alpecin-Deceuninck maar ook zij konden geen plaatsje in de top tien finishen.

Lotto-Soudal zorgde wel voor een spannend momentje omdat er nog een wielwissel moest worden doorgevoerd terwijl de renners reeds op het startpodium stonden. Dat liep maar net goed af.

Verder nog iets dat u moet weten?

Het onfortuinlijke Burgos kende vanochtend een nieuw coronageval en nu kon er geen renner meer gevonden worden. Dus stonden de Spanjaarden slechts met zeven renners aan de start, net als Arkea-Samsic die geen vervanger meer zochten voor Nairo Quintana.

Alpecin-Deceuninck stond wel met acht renners aan de start. Oscar Riesebeek kwam gisteren tijdens de training ten val en moest vervangen worden. En dus werd Floris Detier, aan de slag in de Ronde van Denemarken, meteen uit koers gehaald en overgebracht naar Utrecht. Als er een renner goed opgewarmd aan zijn Vuelta is begonnen, dan is het Detier wel.

Uitslag:

1. Jumbo-Visma

2. Ineos - Grenadiers

3. Quick-Step - Alpha Vinyl

4. Team BikeExchange - Jayco

5. UAE Team Emirates

Algemeen klassement:

