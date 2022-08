Actrice Ann Van den Broeck open over haar ziekte: “Er rust nog altijd een taboe op borstkanker”

Actrice Ann Van den Broeck (45) kreeg twee maanden geleden te horen dat ze borstkanker heeft. Een agressieve tumor. Niet uitgezaaid, gelukkig, maar de behandeling is heftig. Maar huilen in een hoekje is niet aan haar besteed. Nog tot en met september speelt ze opnieuw de hoofdrol in de herneming van de musical ‘Mamma Mia!’. Tegelijkertijd wil ze haar bekendheid gebruiken om borstkanker uit de taboesfeer te halen.