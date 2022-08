Tom Pidcock pakt Europese titel als tussendoortje: “Ik ga voor drie regenboogtruien in één jaar tijd”

Hij was al olympisch kampioen in het mountainbiken en nu doet hij er een Europese titel bij. Zelfs een vroege val kon Tom Pidcock (23) niet stoppen op het Olympiapark in München. Volgende week wil hij daar een wereldtitel aan toevoegen. “Ik ga voor drie wereldtitels in een seizoen: veld, mountainbike en weg.”

Twee mountainbike-wedstrijden reed Tom Pidcock al dit seizoen: de Wereldbekermanches in Albstadt en Nove Mesto begin mei. Hij won ze allebei. Na zijn succesvolle Tour de France, waar hij de rit naar Alpe d’Huez won, nam hij even rust om daarna in Andorra te focussen op opnieuw twee mtb-koersen: EK en WK. “Ik ben goed uit de Tour gekomen, maar ik was mentaal moe. Ik vergat constant vanalles (grijnst). Op stage trainde ik een dag op de fiets en een dag op de mountainbike. Kwestie van de conditie te onderhouden mijn explosiviteit te vergroten.”

Dat is dan prima gelukt. Pidcock moest in München van op de derde rij starten en kwam in de eerste bocht ten val. Na een ferme achtervolging kwam hij nog voor halfweg bij de koplopers en die liet hij snel achter. “Ik reed nochtans op regenbanden want er was zware regenval voorspeld tijdens de wedstrijd. Die kwam er niet en dat begrijp ik niet goed. We zijn 2022 en de weersvoorspellingen worden steeds minder accuraat.”

Dit EK moest eigenlijk dienen om in het ritme te komen voor het WK in Les Gets volgende week. “Daar zal ik nog beter zijn. Ik heb van de drie WK’s dit seizoen een doel gemaakt. Eentje heb ik al (hij werd in Fayetteville wereldkampioen veldrijden, red.) En ze zeggen toch dat de eerste de moeilijkste is?”

Nummer drie moet dan de wegrit op het WK in het Australische Wollongong worden op 25 september. Na Les Gets start Pidcock het laatste deel van zijn wegseizoen in de 4-11 september als voorbereiding voor dat WK. Mountainbiken doet hij dit jaar niet meer. “Neen, maar ik blijf het nog zeker combineren met veldrijden en de weg tot de Olympische Spelen in Parijs. Ik doe het heel graag, voor mij is dit mentaal ook belangrijk. Ik kan het wegseizoen dan even uit mijn hoofd zetten. En het is gewoon plezant. Er heerst een aparte, leuke sfeer.”

Kwak kost Schuermans medaille

Achter de ongenaakbare Pidcock deed Jens Schuermans in München lange tijd mee voor de medailles. “In de laatste ronde, net voor de laatste beklimming, kreeg ik een kwak en verloor ik een paar plaatsen”, vertelt de Limburger. “Het was op het randje. Gebeurt dit niet, dan sprint ik mee voor zilver. Ik ben zwaar ontgoocheld, ik had hier gewoon een medaille moeten pakken. Maar de vorm is goed en ik wil volgende week revanche op het WK. Ik vind daar een parcours bop mijn maat.”